Сломанная остановка отремонтирована после обращений жителей в округе Шаховская

Благодаря оперативному реагированию МПКХ городского округа Шаховская в микрорайоне ПМК была отремонтирована сломанная остановка общественного транспорта. Это стало результатом обращений обеспокоенных жителей, которые указали на неудовлетворительное состояние остановочного павильона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сломанная остановка создавала неудобства для пассажиров, ожидающих транспорт. После обращения жителей в соответствующие инстанции, МПКХ быстро оценила объем необходимых работ и в кратчайшие сроки провела ремонт.

«Долгое время наша остановка была в плачевном состоянии — сломана и ветхая. Огромное спасибо МПКХ за быстрый и качественный ремонт! Теперь ждать транспорт намного приятнее и удобнее», — комментирует жительница ПМК Ольга.

Данный случай демонстрирует эффективность взаимодействия между жителями и местными властями, а также оперативность отклика МПКХ на проблемы населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.