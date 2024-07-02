Следком выяснит судьбу троллейбусов в Таганроге

По данным издания, в Таганроге с 2022 года не ходят троллейбусы. Городские власти не восстанавливают движение электротранспорта, ссылаясь на высокую изношенность инфраструктуры.

При этом в местной мэрии пытаются «навязать» жителям коммерческие автобусы и маршрутки, которые «подвергают опасности людей», указано в статье.

Администрация пытается внести изменения в генеральный план развития Таганрога, исключающий троллейбусное движение, подчеркивают авторы материала.