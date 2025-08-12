Скоростной режим на участке Ленинградского проспекта изменится с 20 августа

Автомобилистов предупредили, что с 20 августа на участке Ленинградского проспекта по направлению в центр изменится скоростной режим, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что изменения коснутся участка от улицы Александра Гомельского до Скаковой, а также Ходынского тоннеля.

Теперь по этому отрезку можно двигаться со скоростью 60 км/ч.

С 2022 года на этой дороге произошло около 50 аварий, в которых пострадали люди. ДТП случались в основном из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции.

Водителей попросили не отвлекаться за рулем.