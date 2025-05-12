Скидка на проезд в поездах для российских школьников стала постоянной

Российские школьники теперь смогут пользоваться льготными билетами на проезд в поездах не только во время учебного года, а всегда. Купить билет со скидкой можно будет в три вида вагонов, сообщает РЕН ТВ .

Школьники в возрасте от 10 до 18 лет смогут пользоваться билетами вдвое дешевле, если захотят преодолеть маршрут в общих, плацкартных или купейных вагонах. На скоростные поезда льгота не распространяется.

Чтобы купить билет со скидкой, детям понадобится паспорт при его наличии или свидетельство о рождении, если возраст пассажира еще не достиг 14 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы внимательно следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в период отпусков.

Начиная с 2025 года, некоторые крупные российские авиаперевозчики приняли согласованные коммерческие политики, которые позволяют некоторым категориям граждан купить билет со скидкой. Соответствующую информацию следует запрашивать по официальным контактам авиакомпаний.