«Скачков не предвидится»: эксперт спрогнозировал цены на ОСАГО

Директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков заявил, что в конце 2025 года и начале 2026 года скачков на стоимость ОСАГО в России можно не бояться, сообщает 360.ru .

По его словам, резкое увеличение цены в последние дни связано с решением Центробанка о расширении ценового коридора на 15%.

«Кроме этого, с 9 декабря у нас изменились территориальные коэффициенты по многим регионам», — сказал эксперт.

По его словам, в Дагестане увеличение составило почти 60%, значительные изменения зафиксированы и в Новосибирске, но в некоторых регионах — например, в Тюменской области — специалисты говорят о снижении коэффициента.

Пока цена на комплектующие для импортных автомобилей тесно связана с колебаниями валютных курсов. Специалист отметил, что при стабильном курсе доллара существенного повышения стоимости полисов ОСАГО ожидать не стоит.

Однако, в случае резкого скачка курса доллара, содержание и восстановление автомобилей значительно возрастет в цене. Подобное развитие событий, в свою очередь, может спровоцировать удорожание.

