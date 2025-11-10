Сильный снегопад нарушил авиасообщение в Кузбассе

сегодня в 16:55

В Кемерове задержали и перенаправили десятки авиарейсов из-за снегопада

В кемеровском аэропорту из-за резкого ухудшения погоды задержали и перенаправили десятки авиарейсов, два самолета экстренно отправили в Красноярск и Новосибирск, сообщает Сiбдепо .

В Кемерове из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий произошел транспортный коллапс. Десятки рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Северный Ветер» и «Ред Вингс» были задержаны или перенаправлены в другие города.

Два пассажирских самолета, направлявшихся в Кемерово, экстренно посадили в аэропортах Красноярска и Новосибирска.

На ситуацию отреагировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорные органы начали проверку для защиты прав пассажиров, столкнувшихся с задержками. Прокуроры контролируют, чтобы все пассажиры получили положенные услуги и компенсации. Для оперативного реагирования предоставлен телефон дежурного прокурора.

