Сильнее всего из автомобилей в России подешевел «Москвич»

Российский «Москвич» подешевел на 14,7% в 2025 году

Средняя цена на новую машину в первом квартале этого года составила 2 959 900 рублей. Особенно заметным стало снижение стоимости на российский «Москвич», который по сравнению с аналогичным периодом 2024 года подешевел на 14,7%, сообщает «Российская газета» .

По данным анализа компании «Авито Авто», на втором месте по снижению цены — марка Omoda с показателем в 4%.

Среди моделей больше всего подешевели «Москвич 3» (18,4%), Chery Tiggo 4 Pro (13,8%) и Lada Largus (12,4%). Кроме того, в топ-5 вошли: Omoda C5 (3,9%) и Jetour X70 (3,8%).

Также медианная стоимость машины с пробегом на рынке РФ составила 845 тыс. рублей. Среди брендов, которые представлены на вторичном отечественном рынке, сильнее других выделяются Hyundai и Kia (производства Южной Кореи), которые потеряли в стоимости 8% и 7,1% соответственно по сравнению с результатами 2024 года.