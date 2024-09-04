Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 90 млн рублей

В период с июня по август камеры дорожной сети Подмосковья зафиксировали 1 760 нелегальных перевозчиков. Сумма штрафов, выписанных нарушителям составила 88,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего случаев перевозки строительных отходов без соответствующего разрешения зафиксировали в Ленинском городском округе: на участке трассы М-4 «Дон»; на трассе «Каширское шоссе».

В Подмосковье для пресечения незаконной транспортировки строительных отходов регулярно проводятся эко-рейды.

Получить талон на легальную перевозку можно на портале региональных госуслуг. Необходимо предоставить личные данные, а также информацию о происхождении и объеме отходов сноса, грунта и строительных материалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.