Штрафы за неуплату парковки для юрлиц планируют увеличить в Подмосковье

В ходе 127 заседания Мособлдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за неуплату парковки для юридических лиц, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаемое изменение будет стимулировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственному подходу по оплате таких парковок», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Для физических лиц сумма штрафа останется прежней — 2,5 тыс. рублей, а для юридических лиц она увеличится до 15 тыс. рублей.

В прошлом году в регионе составили более 73,9 тыс. постановлений из-за неоплаты парковки. В отношении юрлиц было вынесено более 10,5 тысяч.

