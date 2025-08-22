Штрафы за непропуск авто с мигалками увеличатся в РФ с 1 сентября

Штрафы за непропуск авто с мигалками вырастут в РФ с 1 сентября. Их могут получить водители, которые не пропустили любое авто с проблесковыми маячками, а не только с соответствующей раскраской, рассказал ТАСС почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Сейчас за непредоставление преимущества машинам специальных служб, например, полиции, скорой помощи, МЧС, выписывают штраф в размере от 4,5 до 7,5 тыс. рублей, либо лишают водительского удостоверения на срок от трех месяцев до года. За непропуск авто без специальной окраски, штраф равен всего 500 рублей.

По словам Ольшанского, водителю нужно будет пропустить машину любого цвета, подающую сирену. Если у автомобиля часть мигалки горит красным цветом, вторая синим, водителю необходимо сделать остановку на обочине. Также с 1 сентября будет запрещено обгонять кортеж.

С 1 сентября за непропуск авто скорой помощи, полиции или МЧС с включенными проблесковыми маячками и сиреной водителей будут штрафовать на сумму от 7,5 до 19 тыс. рублей. Также их могут лишить прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Аналогично планируют наказывать и за нежелание пропустить кортеж, автомобили без особых цветографических схем, надписей, обозначений, с одновременно включенными проблесковыми маяками синего и красного цветов, особым звуковым сигналом. Ольшанский считает, что подобные нововведения положительно повлияют на дорожную безопасность.