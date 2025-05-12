Штрафы для нетерпеливых пассажиров самолетов планируют ввести в Турции
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Турецкие авиаперевозчики намерены штрафовать пассажиров, покидающих свои места до полной остановки воздушного судна, сообщает Infox.
«Пассажиры, которые начинают подниматься сразу после приземления, открывают верхние багажные полки или пренебрегают указаниями стюардесс, могут подвергаться штрафам в соответствии с действующими законодательными нормами», — пишет издание Akdeniz Gerek со ссылкой на инструкцию Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).
Авиакомпания Turkish Airlines подчеркнула необходимость усиления работы бортпроводников по информированию пассажиров о новых правилах.
Представитель авиаперевозчика уточнил, что цель данных мер — не только поддержание дисциплины, но и повышение уровня безопасности, так как перемещение по салону и открывание багажных отсеков во время движения самолета часто приводят к травмам и несчастным случаям.
Пассажиров призывают проявлять уважение к окружающим и соблюдать очередность, что поможет избежать конфликтных ситуаций и повысит общий уровень культуры поведения в общественном транспорте.
Контроль за ситуацией на борту будет усилен, и авиакомпании имеют право применять дополнительные меры для обеспечения соблюдения нововведений.