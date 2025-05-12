Штрафы для нетерпеливых пассажиров самолетов планируют ввести в Турции

«Пассажиры, которые начинают подниматься сразу после приземления, открывают верхние багажные полки или пренебрегают указаниями стюардесс, могут подвергаться штрафам в соответствии с действующими законодательными нормами», — пишет издание Akdeniz Gerek со ссылкой на инструкцию Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).

Авиакомпания Turkish Airlines подчеркнула необходимость усиления работы бортпроводников по информированию пассажиров о новых правилах.

Представитель авиаперевозчика уточнил, что цель данных мер — не только поддержание дисциплины, но и повышение уровня безопасности, так как перемещение по салону и открывание багажных отсеков во время движения самолета часто приводят к травмам и несчастным случаям.

Пассажиров призывают проявлять уважение к окружающим и соблюдать очередность, что поможет избежать конфликтных ситуаций и повысит общий уровень культуры поведения в общественном транспорте.

Контроль за ситуацией на борту будет усилен, и авиакомпании имеют право применять дополнительные меры для обеспечения соблюдения нововведений.