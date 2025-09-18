Штраф себе и ребенку: что грозит за допущение несовершеннолетнего за руль
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что посадивший за руль подростка или ребенка водитель рискует получить штрафы для обоих, сообщает RT.
«Если взрослый посадил ребенка за руль, ему стоит подготовиться заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Более того, если за руль сел подросток, который уже несет административную ответственность в силу возраста, ему также назначат штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей», — сказал эксперт.
По его словам, обучение вождению несовершеннолетнего под контролем родителей несет серьезные риски не только для обучающего и обучаемого, но и для всех участников дорожного движения.
Эксперт отметил, что когнитивные навыки и опыт юного водителя, не обладающего профессиональной подготовкой, значительно уступают способностям взрослого человека в плане быстроты реакции, концентрации внимания, знания дорожных правил и понимания нюансов управления транспортным средством.