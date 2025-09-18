Штраф себе и ребенку: что грозит за допущение несовершеннолетнего за руль

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что посадивший за руль подростка или ребенка водитель рискует получить штрафы для обоих, сообщает RT .

«Если взрослый посадил ребенка за руль, ему стоит подготовиться заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Более того, если за руль сел подросток, который уже несет административную ответственность в силу возраста, ему также назначат штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей», — сказал эксперт.

По его словам, обучение вождению несовершеннолетнего под контролем родителей несет серьезные риски не только для обучающего и обучаемого, но и для всех участников дорожного движения.

Эксперт отметил, что когнитивные навыки и опыт юного водителя, не обладающего профессиональной подготовкой, значительно уступают способностям взрослого человека в плане быстроты реакции, концентрации внимания, знания дорожных правил и понимания нюансов управления транспортным средством.