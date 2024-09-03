Штраф или утилизация: что делать, если утонула машина

В жизни складываются разные ситуации и бывает так, что автомобиль оказался на дне реки или озера. Что делать и чем может обернуться ситуация, изданию «Секрет» рассказали юристы Ярослав Тищенко и Вадим Петров.

«Если восстановление невозможно или экономически нецелесообразно, автомобиль подлежит утилизации. Владелец должен передать автомобиль в специализированную организацию для утилизации», — сказал журналистам статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

Если этого не сделать, нарушителю могут выписать штраф: до 2000 рублей для граждан, до 80 000 рублей для должностных лиц и до 300 000 рублей для компаний.

Кроме того, когда машина сильно загрязнила водоем, автомобилист может попасть и под уголовное наказание по статье 250 Уголовного кодекса РФ о загрязнении вод. В этом случае ему могут выписать штраф в большем размере, лишь права занимать определенные должности, назначить исправительные работы или даже арестовать на срок до 3 месяцев.