Штраф до 30 тысяч: автоюрист рассказал об ответственности за драку на дороге

Автоюрист Воропаев заявил, что за побои в случае конфликта двух водителей на дороге виновному может грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

«В первую очередь нужно обратиться к правоохранителям. Попытка защитить автомобиль не будет считаться самообороной, потому что здесь речь идет о порче имущества», — сказал эксперт.

По его словам, на напавшего могут завести административное или уголовное дело, это будет зависеть от размера нанесенного вреда. Если кто-то получит сильные увечья, то правоохранительные органы вправе обратиться к Уголовному кодексу.

Когда в конфликте страдает автомобиль, владелец может зафиксировать ситуацию на камеру и привлечь свидетелей произошедшего. Если это сделать не удалось, то водителю придется сообщить об ущербе сотрудникам ГИБДД. При этом нельзя уезжать с места событий: за это грозит лишение прав до 1,5 лет, также отметил Воропаев.