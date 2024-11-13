Штраф до 100 тыс рублей: водителям напомнили последствия неправильной парковки

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что незаконная парковка во дворах считается самовольным занятием земельного участка и грозит штрафом, сообщает NEWS.ru .

«Это влечет наложение административного штрафа для граждан не менее 5 тыс. рублей; на должностных лиц — не менее 20 тыс. рублей, а если будет доказано, что какая-то фирма захватила парковочные места, то штраф для нее в любом случае составит не менее 100 тыс. рублей», — сказал Гаврилов.

По его словам, жители дома могут записать или сфотографировать номер незаконно припаркованного автомобиля, сделать снимки самого авто и отправить заявление в местное управление земельного контроля.

На место прибудет госземинспектор и оштрафует нарушителя. Если владелец машины ведет себя агрессивно или угрожает, не стоит стесняться обращаться в правоохранительные органы.