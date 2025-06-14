SHOT: более 1300 человек, летевших в Россию, застряли в ОАЭ

Свыше 1,3 тыс. пассажиров, которые летели в Россию, застряли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем отменили сразу 8 авиарейсов Шарджа — Москва, сообщает SHOT .

Несколько пассажиров авиакомпании Air Arabia выразили пожаловались, что не могут вылететь в Москву из Шарджи, поскольку все рейсы, которые должны были проходить через воздушное пространство Ирана, были отменены. В

общей сложности с проблемами столкнулись 1344 пассажира, и теперь их рейсы, запланированные на 13–15 июня, перенесены на неопределенный срок. Некоторые туристы решили остаться в гостинице, в то время как другие, не испугавшись возможных финансовых накладок, продолжили свой путь в Россию через Абу-Даби или Астану.

Проблема коснулась и тех, кто направлялся в российскую столицу из Коломбо (Шри-Ланка) с пересадкой в Шардже. Сотрудники аэропорта Шри-Ланки не могут предоставить информацию о том, когда пассажиры смогут покинуть Шри-Ланку.