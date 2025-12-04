Школы Подмосковья начали использовать новые наборы для обучения детей ПДД

В школах Московской области стартовали занятия по безопасности дорожного движения с применением новых наборов «Дом–Школа–Дом», которые помогают детям самостоятельно составлять безопасные маршруты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области в школах начали проводить занятия по безопасности дорожного движения с использованием новых образовательных наборов «Дом–Школа–Дом». Первый открытый урок прошел 4 декабря в Ямской школе городского округа Домодедово, где учащимся младших классов передали 100 комплектов. Проект реализуется при поддержке министерства образования региона и администрации школы.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова отметила, что снижение детского травматизма на дорогах — один из приоритетов региона. Новый набор разработан ГК «Урбантех» совместно с министерством транспорта и региональной Госавтоинспекцией. Комплект включает карту маршрута, наклейки с элементами дорожной инфраструктуры, блокнот с правилами и световозвращающую наклейку для повышения видимости пешехода.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима подчеркнула, что современные инструменты позволяют не только изучать правила дорожного движения, но и применять их на практике. В олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие более 600 тысяч школьников Подмосковья.

Заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский добавил, что проект способствует формированию ответственного поведения на дорогах среди детей. Педагоги отметили, что набор помогает превратить теорию в увлекательную игру, а школьники с интересом моделировали свои маршруты.

В дальнейшем практика использования наборов будет распространена на все школы Московской области для повышения уровня дорожной безопасности среди детей. Подробная информация и видеоролик-инструкция доступны на сайте министерства транспорта региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.