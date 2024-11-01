Школьные автобусы Солнечногорска готовы к зимнему сезону

В преддверии зимнего сезона сотрудники технического надзора солнечногорской Госавтоинспекции проверили школьные автобусы, задействованные в перевозке детей. Осмотр провели на площадке «Менделеево-АВТОТЕСТ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в округе для перевозки детей используется 14 транспортных средств, из которых 12 находятся на маршрутах, а два автобуса являются резервными. В рамках проверки на площадке было осмотрено 13 единиц техники категорий М2 и М3.

Особое внимание в ходе технического осмотра уделили состоянию резины, а также внешним световым приборам, чтобы они соответствовали правилам дорожного движения и эксплуатации. Также проверили водителей на наличие действующих прав и категории, отсутствие административных правонарушений и штрафов.

«Регулярно проводим профилактические беседы с водителями. Акцентируем внимание на правилах перевозки детей, включая соблюдение скоростного режима и правил эксплуатации техники. Это необходимо для обеспечения безопасности учеников во время поездок», — подчеркнул инспектор отделения технического надзора солнечногорской Госавтоинспекции Георгий Тельнов.

По результатам проверки службой Госавтоинспекции было установлено, что все требования соблюдены. Школьные автобусы полностью готовы к зимнему сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.