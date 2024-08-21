Школьные автобусы проверили в Домодедове перед учебным годом

Перед началом учебного года сотрудники администрации и Домодедовского ОГИБДД проверили автотранспортные предприятия, на балансе которых находятся транспортные средства, перевозящие учащихся к образовательным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты оценили условия эксплуатации и хранения школьных автобусов, их техническое состояние, а также провели медицинский контроль водителей и предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.

По результатам проверки, транспортные средства были допущены к перевозке учащихся. Кроме того, инспекторы проверили знания правил дорожного движения водителями, которые допущены к осуществлению таких перевозок. Водители подтвердили свою квалификацию и получили разрешение на выполнение своих обязанностей.

С 1 сентября более 2 000 детей будут перевозиться на школьных автобусах по 22 маршрутам общей протяженностью 359 километров. 25 автобусов будут ежедневно совершать 96 рейсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.