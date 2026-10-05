Школьники в Химках изучили правила дорожного движения на виртуальном тренажере

Госавтоинспекция провела для воспитанников лагеря при школе №31 в Химках урок с тренажером виртуальной реальности «Мир безопасных дорог», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тренажер «Мир безопасных дорог» разработала «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» в партнерстве с Минтрансом Подмосковья. На уроке в лагере при школе №31 в Химках дети прошли три виртуальных маршрута: от дома до школы, из школы в парк и обратно домой. Робот-наставник Семафор, или Сема, — символ безопасных дорог Подмосковья — объяснял правила, помогал разобраться в сложных ситуациях и показывал последствия ошибок.

«Важно не только рассказывать ребятам о правилах, но и помогать им применять эти знания в повседневной жизни», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр отметил, что безопасность детей на дорогах остается приоритетом, а виртуальный тренажер позволяет безопасно разбирать дорожные ситуации. Поддержку современных образовательных проектов продолжат.

После урока представители проекта подарили детям световозвращающие браслеты, раскраски по правилам дорожного движения с головоломками и стикеры с правилами и роботом Семой.

«Благодаря знакомой городской и транспортной инфраструктуре, интегрированной в тренажер, ребятам проще соотнести виртуальные ситуации с реальной жизнью и применить полученные навыки на практике», — отметил руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев.

Тренажер запустили в мае 2026 года в одной из школ Химок. С его помощью правила безопасного поведения на дороге изучили около 4 тыс. детей от 8 до 12 лет со всего Подмосковья. Школам с собственными шлемами виртуальной реальности программное обеспечение передают бесплатно.

Подробнее о тренажере: https://urbantechgroup.ru/vr-trenazhyor-mir-bezopasnyh-dorog.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.