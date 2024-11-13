Школьникам Солнечногорска раздали световозвращающие элементы

Профилактическое мероприятие по безопасности детей-пешеходов провели в Солнечногорске. Школьникам раздали световозвращающие фликеры и памятки о правилах перемещения на дорогах в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции участвовали госавтоинспекторы, юные инспекторы движения, молодогвардейцы и специалисты Молодежного центра «Возрождение».

«Мы рассказывали ребятам, как водитель видит в темноте людей со светоотражающими элементами на одежде и без них. Ношение таких элементов повышает заметность пешеходов в несколько раз, позволяет автолюбителям заранее увидеть их в свете фар и, при необходимости, своевременно снизить скорость или затормозить. Такая простая вещь как фликер может спасти жизнь», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и директор МЦ «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Событие состоялось в рамках социального раунда «Засветись!», направленного на привлечение внимание к необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и предметах. Просветительские и профилактические мероприятия проводят в образовательных учреждениях, оживленных и посещаемых местах округа до 24 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.