Шестой поезд «Иволга 4.0» начал перевозить пассажиров на Ярославском направлении

Шестой поезд «Иволга 4.0» прошел испытания и начал перевозить пассажиров на Ярославском направлении. До конца декабря для курсирования по нему запланирована поставка еще 9 таких поездов. Большинство из них пройдут испытания и начнут перевозить пассажиров до Нового года, еще несколько — в начале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новый поезд «Иволга 4.0» с бортовым номером 068 заменил состав предыдущего поколения — ЭД4М. В современном составе значительно тише и комфортнее. Здесь есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества. В промежуточных вагонах «Иволги 4.0» установлено по три двери вместо двух, поэтому посадка и высадка проходят быстрее.

Обновление подвижного состава на Ярославском направлении «Центральная ППК» проводит совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст поездов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.