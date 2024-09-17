Шесть маршрутов в Ленинском округе перешли в обслуживание «Мострансавто»

В Ленинском городском округе на шести маршрутах общественного транспорта сменился перевозчик. АО «Мострансавто» приступило к обслуживанию автобусных маршрутов, по которым ранее ездили машины коммерческой компании «Ранд–Транс». Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

«О замене перевозчика неоднократно просили жители Ленинского округа. Она стала возможной благодаря поддержке правительства Московской области. Уверены, что данное изменение позволит устранить перебои с расписанием и другие недочеты в работе общественного транспорта», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Андрей Пальтов.

Он уточнил, что смена перевозчика коснулась следующих маршрутов: № 871к «д/о Мещерино — Москва (м. Домодедовская)», № 1228к «Развилка — Москва (АШАН)», № 507к «ст. Расторгуево — ЖК Бутово парк 2 (улица Южная, 9) — Москва (ст. МЦД Бутово)», № 1019 «Москва (м. Аннино) — Видное (6-й микрорайон)», № 1020 «Москва (м. Кантемировская) — Видное (Ермолино)», № 1224к «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)».

Ранее сообщалось, что все автобусы «Мострансавто» перед выходом на линию проходят необходимую проверку, а с водителями проведены инструктажи о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, расписания рейсов и схем движения маршрутов, а также культуре обслуживания пассажиров. Кроме того, в компании уточнили, что во время переходного периода возможны сбои, но перевозчик ускоренными темпами планирует корректировать работу транспорта, набирать новых водителей, бороться с приёмом наличных при оплате проезда и увеличивать парк транспортных средств. По сообщению пресс-службы муниципального образования, всего на данных маршрутах планируется заменить или добавить 25 новых автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.