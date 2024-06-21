Шесть линий наружного освещения починили на региональных дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили линии неработающего освещения на дорогах в шести округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на Быковском и Лыткаринском шоссе в Люберцах, ул. Калужской в г. Верея Наро-Фоминского округа, ул. Зеленой в Чехове, а также на дорогах в д. Рюховское Волоколамского округа, д. Александровка в Серебряных Прудах и д. Семеновское Можайского округа.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии. Поэтому работы по восстановлению проводят оперативно.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.