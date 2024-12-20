Схему организации дорожного движения изменят в Котельниках по просьбам жителей
Фото - © Администрация г.о. Котельники
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел встречу с инициативной группой жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На встрече также присутствовали представители правоохранительных органов, налоговой службы, прокуратуры и сотрудники администрации городского округа Котельники. Обсудили ряд вопросов, среди которых темы правопорядка, борьбы с недобросовестными продавцами, нелегальной сдачи в аренду квартир, а также рассмотрели вопросы парковки большегрузного транспорта рядом с жилыми домами.
Пресечение нарушений в сфере торговли и услуг в округе продолжат отрабатывать совместно с жителями, правоохранительными органами и прокуратурой.
По вопросу парковки, которую занимали большегрузы, было предложено пересмотреть схему организации дорожного движения, чтобы исключить стоянку грузовых автомобилей у жилых домов.
«Процедура не быстрая, будем решать поэтапно. Дальше это предложение рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения», — отметил Михаил Соболев.
Также жителей Котельников волновали вопросы работы управляющих компаний по содержанию территорий в зимний период и другие актуальные темы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.