Схема движения транспорта изменится в нескольких округах Москвы в апреле и мае

18, 19, 23, 29 и 30 апреля, а также 3, 4, 7 и 9 мая в столице введут временные ограничения движения для транспортных средств. Они появятся в Юго-Восточном, Центральном, Западном административных округах. Также в зонах ограничений введут временный запрет на парковку, сообщается на сайте мэра Москвы .

С 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля ограничат движение по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе. 23 апреля с 21:00 до завершения мероприятия будут перекрыты для движения участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

29 апреля и 3 мая с 22:30 будет перекрыт проезд по улицам Большая Садовая, Серафимовича, Новый Арбат, Большая Полянка, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Садовая-Кудринская, Воздвиженка. Также временно станет недоступен проезд по Новинскому бульвару, Большому и Малому Каменным мостам, Боровицкой площади. Еще в зоне перекрытий будет недоступна парковка с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая.

29 апреля и 3 мая с 16:30 до 19:00, а также 7 и 9 мая с 05:00 до 08:00 перекроют движение транспорта в Проектируемом проезде №3502 и Шоссейном проезде, по улицам Марксистской, Земляной Вал, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Садовой-Черногрязской, Садовой-Кудринской и Большой Садовой. Также станет временно недоступен проезд по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, по Новинскому бульвару. Еще ограничения затронут Маяковский тоннель и Оружейный переулок.

9 мая с 05:30 до завершения мероприятия для движения транспорта будут введены ограничения на проезд по 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Большой Никитской, Моховой, Садовнической и Болотной. Проезд будет перекрыт по главным набережным — Подгорской, Пречистенской, Гончарной и др.