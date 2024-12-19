Схема движения транспорта изменилась на Северном обходе Лобни

С 19 декабря изменилась схема движения транспорта на Северном обходе Лобни. Движение по временному съезду с Северного обхода на автодорогу «Хлебниково — Рогачево — Луговая» закрыто и открылся прямой проезд от Дмитровского шоссе до развязки на Рогачевском шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проезд транспорта со стороны Южной части Лобни на Северный обход и Рогачевского шоссе в сторону улицы Горки Киовские будет осуществляться по развязке на Рогачевском шоссе.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни протяженностью порядка 5 км. В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Новая развязка обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.