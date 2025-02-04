Схема движения изменится на 5 заездах и подъездах у МКАД

В I квартале 2025 года изменятся схемы проезда на 5 съездах и заездах на прилегающих к МКАД территориях, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Для улучшения движения по МКАД будут закрыты:

86-й км: заезд в ЖК «Багратион» с Липкинского шоссе. Альтернативный проезд: через Липкинское шоссе и Подушкинский путепровод.

93-й км: заезд в ЖК «Долина Яуза». Альтернативный проезд: через ул. Трудовую.

95-й км: съезд/выезд у объектов торговли. Альтернативный проезд: через Ярославское шоссе.

На участках будут установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.