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Схема дорожного движения у ТЦ «Гренада» в Люберцах изменится с 4 мая

С 4 мая будет изменено движение автотранспорта около ТЦ «Гренада» в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Согласно утвержденному отделом Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проекту организации дорожного движения, в период майских праздников будет изменено движение транспорта по следующим адресам:

— Люберцы, Новорязанское шоссе дом № 7, «ТЦ Гренада»;

— Люберцы, Новорязанское шоссе дом № 7, стр. 1.

Автомобилистов просят быть внимательными при выборе маршрута по указанным адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.