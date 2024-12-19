Сезонные колебания цен на авто не отменят тренда на подорожание в 2025 году

Цены на автомобили — как новые, так и на вторичном рынке — в 2025 году, скорее всего, продолжат рост. Среди основных факторов удорожания новых автомобилей — девальвация рубля, повышение таможенных пошлин и рост логистических затрат, сообщил РИАМО CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

«Ослабление национальной валюты увеличивает стоимость импортируемых машин и комплектующих, что отражается на конечной цене. Усложнение международной торговли и рост издержек производства — от сырья до электроники — также будут способствовать повышению цен. В результате производители могут сконцентрироваться на более дорогих моделях для увеличения маржинальности, что сделает бюджетные варианты еще менее доступными», — заявил эксперт.

По его мнению, на вторичном рынке сохранятся схожие тенденции. Рост цен на новые автомобили будет увеличивать спрос на подержанные машины, особенно в сегменте популярных моделей 3–5-летнего возраста с небольшим пробегом.

Одновременно сезонные и экономические факторы могут вносить краткосрочные колебания, отмечает Коротков. Например, зимой традиционно наблюдается повышение предложения, поскольку владельцы стараются продать машины перед холодным сезоном, что может временно сдерживать рост цен. Однако такие колебания не отменят общего тренда удорожания.

«Дополнительным риском остается экономическая нестабильность: изменения валютных курсов или макроэкономические потрясения способны скорректировать рынок. Для покупателей это означает необходимость тщательного подхода к выбору момента для покупки», — заключил эксперт.