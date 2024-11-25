Сезон речной пассажирской навигации завершился в Подмосковье

В Подмосковья подвели итоги работы речного пассажирского транспорта. За сезон 2024 года более 40 тысяч пассажиров воспользовались тремя водными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье закончил работу последний речной маршрут, тем самым завершив сезон водной пассажирской навигации. В целом пассажиропоток на речных маршрутах вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Лидером по числу пассажиров, по традиции, стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 22,2 тысяч поездок. В Серпухове на теплоходе жители и гости региона совершили порядка 13 тысяч поездок, а в Коломне — более 5 тысяч», — сказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В Лыткарине теплоход «Стриж-7» совершил последний рейс 20 ноября. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.