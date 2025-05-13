Съезд с Минского шоссе в сторону Шапкино будет отремонтирован до конца дня

Жители деревни Шапкино написали обращение в МЦУР, что на съезде с Минского шоссе в направлении их населенного пункта на дороге образовались большие выбоины, передает пресс-служба администрации городского округа Можайск.

Заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная вместе с начальником Замошинского территориального сектора Валерием Клевитовым, начальником отдела социальной поддержки Людмилой Нагих и представителями Мосавтодора в рамках проекта «Пешие обходы» встретились с жителями для решения этого вопроса.

«Этот участок дороги ремонтируют незамедлительно, к концу дня все работы будут выполнены», — отреагировала заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

На решение второго вопроса, с которым обратились жители Шапкино, времени уйдет больше. Недалеко от автодороги образовалась запруда, устроенная бобром, от чего был перекрыт доступ воды для стока и произошел подмыв дорожного полотна. Совместно с представителем региональных дорог было принято решение до 21 мая вручную разобрать плотину, чтобы дать возможность воде уйти по течению.

Напомним, каждую неделю заместители главы Можайского округа совершают пешие обходы населенных пунктов, чтобы выявить проблемы и передать их на исполнение соответствующим службам. Эти выезды планируются на основании жалоб жителей, поступивших в Центр управления регионом, а также по собственной инициативе заместителей, курирующих конкретные территории.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.