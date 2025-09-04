Серые схемы: что нельзя делать при покупке авто

При покупке автомобиля не стоит вестись на рекламу и серые схемы

Эксперты перечислили опасные сигналы в момент приобретения автомобиля: угрозы поднять цены в ближайшие дни и различные манипуляции со стороны продавцов, затягивание процесса оформления документов и обещания низких процентов по кредиту, сообщает «Царьград» .

«Страховка только от наших партнеров» — еще одна уловка. По закону об ОСАГО, страховщика выбираете вы. Если же соглашаетесь на предложенного в автосалоне, готовьтесь к завышенной цене полиса или к ремонту только в конкретной мастерской и по нереальным расценкам в случае ДТП.

И последнее, что должно вызвать сомнения при приобретении — настоятельная рекомендация зарегистрировать авто на частное лицо с целью уменьшения таможенных пошлин. Подобная практика является незаконной.

Предполагается, что автомобиль по документам приобретается гражданином, имеющим льготы «для частного использования». Как правило, в зависимости от государства, из которого ввозится машина, к льготным категориям причисляют инвалидов первой и второй групп, многодетные семьи, мигрантов и лиц, возвращающихся на родину.