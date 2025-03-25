Сервисы «Мострансавто» возвращаются в штатный режим после кибератаки

Компания «Мострансавто» информирует о значительном прогрессе в устранении последствий кибератаки, зафиксированной 21 марта 2025 года. В настоящее время ключевые сервисы предприятия постепенно возвращаются в штатный режим работы. В результате оперативных действий IT-специалистов ключевые сервисы начали возобновлять работу, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На текущий момент системы диспетчеризации уже переведены в режим функционирования, позволяющий обеспечивать контроль за движением транспорта. Внешний сервис отображения транспорта Яндекс.Карты поэтапно подключается. Полная синхронизация данных потребует дополнительного времени в связи с необходимостью тщательной проверки корректности передачи информации. Все восстановительные работы осуществляются в строгом соответствии с регламентами информационной безопасности.

«Процесс полного восстановления функциональности — сложная техническая задача, требующая не только возврата систем в рабочее состояние, но и их всесторонней проверки. Мы работаем в приоритетном порядке, но исключаем необоснованные риски, связанные с преждевременным вводом сервисов в эксплуатацию» — отметили в «Мострансатво».

Компания выражает благодарность пассажирам за понимание, а также министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компании Positive Technologies за неоценимую помощь.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.