Сервис «Скачай, не срывай» набрал 2,9 млн просмотров в Подмосковье

Электронное расписание «Скачай, не срывай» от Мострансавто скачали и просмотрели более 2,9 млн раз с момента запуска проекта. С начала 2026 года пользователи обратились к сервису свыше 107 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года электронное расписание открывали более 107 тыс. раз, при этом почти 18 тыс. пользователей воспользовались сервисом впервые. Проект позволяет пассажирам всегда иметь под рукой актуальное расписание движения автобусов. Мострансавто является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В число самых востребованных маршрутов вошел №193 «Балашиха (м/р Новый свет) – Москва (м. Новогиреево)» — с начала года его расписание запросили 2,5 тыс. раз. Далее следует маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово», которым воспользовались 920 человек. Третье место занял маршрут №437 «Клин – МЦД Зеленоград-Крюково – Москва (м. Ховрино)» с 880 просмотрами.

Сервис позволяет получить расписание любого маршрута Мострансавто или его участка от конкретной остановки, а также узнать прогноз прибытия автобуса. Это помогает пассажирам заранее планировать поездки и сокращать время ожидания на остановках.

Скачать расписание можно в любое время на официальном сайте Мострансавто https://mostransavto.ru/, а также через Telegram-бота @Mostransavto_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.