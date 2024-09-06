Сервис расчета количества парковочных мест Подмосковья применили 50 тыс раз

На Геопортале Подмосковья весной 2023 года были запущены 2 онлайн-сервиса для расчета количества парковочных мест для зданий жилого и нежилого назначения. За 1,5 года к сервисам в совокупности обратились более 50 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В отдельности по сервисам статистика выглядит следующим образом:

«Расчет количества парковочных мест для зданий нежилого назначения» — воспользовались 28000 раз со дня старта сервиса и 12000 — с начала 2024 года;

«Расчет парковочных мест для объектов жилого назначения» — 22000 всего и 11000 с начала года.

«Планирование парковочных мест является одним из аспектов создания комфортной городской среды и влияет на удобство граждан. Проектирование парковок выполняется на стадии разработки проектной документации, которая необходима для получения разрешения на строительство. На начальных этапах проектирования учитываются потребности населения в парковочных местах, что позволяет избежать проблем с доступностью и загруженностью территорий. Сервисы в формате „калькулятора“ просты в использовании, значительно сокращают время, затрачиваемое на выполнение расчета, исключая ручной режим, и помогают проектировщикам избежать неточностей», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Расчет количества мест хранения автомобилей производится в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными нормативами градостроительного проектирования Московской области. Для расчета нужного количества парковочных мест для нежилого объекта необходимо выбрать его назначение, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить обязательные предлагаемые поля. Для расчета минимального количества парковочных мест для жилых зданий нужно указать планируемую площадь квартир, а также исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта, в том числе социальным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.