Сервис каршеринга стал доступен еще в трех городах Подмосковья

Каршеринг продолжает расширять зону присутствия в Московской области — сервис будет доступен еще в трех городах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Теперь пользователи могут начать и завершить аренду еще в трех городах: новые зоны появятся в Домодедове, Подольске и аэропорту Жуковский», — пояснили в ведомстве.

Ранее каршеринг-сервис был открыт в Лобне, Ивантеевке, Щелкове, Железнодорожном, Лыткарине, Жуковском, Раменском и Дзержинском.

«Домодедово, Подольск и аэропорт Жуковский — ожидаемые зоны для начала и завершения аренды среди наших пользователей. И мы рады сообщить об их открытии. Уверены, это не только сэкономит время в пути, но и сделает поездки и путешествия по Московской области еще комфортнее», — сказал представитель «Ситидрайва».

Пользователям каршеринга доступны различные тарифы: поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от двух часов до 7 дней. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до 2 тысяч км от Москвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.