Сертифицированный гибридный автобус вышел на маршрут в Королеве

В Подмосковье на маршруте № 1 в Королеве начал работать единственный в России сертифицированный гибридный дизель-электрический автобус Yutong ZK 6116 CHEVG, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Этот автобус сочетает в себе дизельный двигатель и электромотор. Энергия, которая обычно теряется при торможении, здесь возвращается обратно. Система рекуперации превращает ее в электричество и сохраняет в суперконденсаторах. Благодаря этому автобус тратит меньше топлива.

«Для нас важно, что мы первыми в России тестируем такой автобус. Трехмесячные испытания покажут его эффективность на дорогах Подмосковья. Кроме того, увидим, как машина ведет себя в межсезонье и в холодное время года. Результатами обязательно поделимся», — отметил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Это автобус большого класса. Салон на 77 пассажиров, из них 29 сидячих мест. Пневматическая подвеска делает движение плавным, мощная система кондиционирования обеспечивает комфортный микроклимат, а большие панорамные окна и мягкое освещение создают ощущение света и простора.

Перевозчик подчеркивает, что не меньше технических итогов важны впечатления пассажиров. Компания будет внимательно отслеживать отзывы тех, кто воспользовался автобусом. Как он идет по дороге, насколько удобно заходить и выходить, комфортно ли внутри: все это будет учитываться и анализироваться. Ведь именно пассажиры первыми чувствуют, действительно ли транспорт стал удобнее, тише и их мнение поможет понять, на сколько такие технологии применимы для маршрутов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.