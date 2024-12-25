Сергей Собянин: в Москве с 2011 года открыли 256 станций метро, МЦД и МЦК

С 2011 года в столице открылось 256 станций метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства города перед Мосгордумой.

При этом уточняется, что поезда Московских центральных диаметров были целиком интегрированы в транспортную систему города.

«С 2011 года было открыто 256 новых станций метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров», — напомнил градоначальник Сергей Собянин.

Уточняется, что движение по Московскому центральному кольцу было запущено еще в 2016 году, а в прошлом году в столице был дан старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.