Семиместный кроссовер «Москвич 8» поступил в продажу почти за 3 млн рублей

22 июля стартовали продажи семиместного кроссовера «Москвич 8». Автомобиль оснащен 174-сильным двигателем и роботизированной коробкой передач с 7 ступенями, а его стоимость оценивается почти в 3 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Минимальный ценник на новинку стартует от 2,98 млн рублей. Завод «Москвич» сообщил, что их новый флагманский автомобиль уже доступен для покупки по указанной цене.

В ближайшее время машина появится в дилерских центрах бренда. Стоит отметить, что еще 15 июля столичный департамент транспорта анонсировал скорый старт продаж этой модели.

После прекращения деятельности в РФ французский автоконцерн Renault передал московским властям свои производственные мощности в мае 2022 года. На данный момент половина предприятия принадлежит «Камазу», а вторая половина — правительству Москвы. На этой территории сейчас работает автозавод «Москвич».

Помимо уже существующих моделей — городского кроссовера «Москвич 3», электромобиля «Москвич 3е» и седана «Москвич 6», компания продолжает расширять свой модельный ряд.