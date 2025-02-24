Семь участков региональных дорог отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

В 2025 году на территории городского округа Солнечногорск планируется отремонтировать 7 участков региональных дорог общей протяженностью более 23 км. Программа сформирована на основе результатов обследований, учитывая износ покрытия, интенсивность движения, пробки и обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Наибольший объем работ запланирован на участках Пятницкого шоссе от деревни Курилово до деревни Соколово — 8,1 км, а также от деревни Жилино до поселка Жилино — 5,2 км.

«Ремонт региональных участков дорог на территории нашего округа выполнят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты начнут весной при наступлении благоприятных погодных условий, а завершить планируют осенью», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Антонина Ларина.

Также в этом году в городском округе отремонтируют 53 участка муниципальных автомобильных дорог. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.