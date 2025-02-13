Щелковская Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова совместно с 5 батальоном 2 полка ДПС (южный) провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» — для того чтобы напомнить автомобилистам об опасности вождения в нетрезвом виде и наказаниях, которые оно влечет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, ждёт уже не административная, а уголовная ответственность. За подобное нарушение, в зависимости от ряда обстоятельств, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей; обязательных работ на срок до 480 часов; принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Все вышеперечисленные исходы также сопровождаются лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель рискует не только собственной жизнью, но и представляет собой большую угрозу для всех окружающих, — пассажиров, пешеходов и других водителей.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.