Сборная Подмосковья взяла 1 место на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия

Женская команда Московской области стала лидером домашнего этапа Кубка России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные спортсменки Елена Липа (Краснознаменск), Диана Данилова (Краснознаменск) и Софья Никулина (Наро-Фоминск) стали победителями командных соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 90 м. Каждой спортсменке отводилось по 30 выстрелов на рубеже. Второе место заняла команда из Москвы, а бронзовыми призерами турнира стали спортсменки из Белгородской области.

Этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин проходит с 28 июня по 8 июля в ССК «Лисья Нора» (Московская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.