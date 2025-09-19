сегодня в 09:28

Сбой произошел в движении поездов на МЦД-4

Утром в пятницу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) произошел сбой в графике движений составов, сообщает msk1.ru .

Задержки в движении поездов на линии могут достигать 1 часа.

По предварительной информации, причиной данного сбоя стала потеря контроля стрелки по станции Москва-Пассажирская Смоленская.

Как видно в расписании, речь идет о поездах в Апрелевку. Часть опаздывает на 30-40 минут, один отменили.

