Сбой произошел в движении поездов на МЦД-4
Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори
Утром в пятницу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) произошел сбой в графике движений составов, сообщает msk1.ru.
Задержки в движении поездов на линии могут достигать 1 часа.
По предварительной информации, причиной данного сбоя стала потеря контроля стрелки по станции Москва-Пассажирская Смоленская.
Как видно в расписании, речь идет о поездах в Апрелевку. Часть опаздывает на 30-40 минут, один отменили.
