сегодня в 11:13

Сбой произошел на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД из-за остановки поезда

Пригородные электрички Казанского направления МЖД, МЦД-3 и поезда дальнего следования опаздывают из-за технической неисправности. Состав №7263, который курсирует между станциями Ипподром и Крюково, внезапно остановился на перегоне Раменское — Быково, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент больше всего повлиял на пассажиров МЦД-3, которые едут в направлении Крюково. Вероятны опоздания поездов, следующих в обратном направлении.

Электрички едут по соседним железнодорожным путям и не останавливаются на четырех станциях: Фабричная, Кратово, Есенинская и Ильинское. Пассажирам рекомендуют внимательно слушать информацию на вокзалах.

Московская железная дорога извиняется перед пассажирами и работает над устранением проблемы, чтобы как можно быстрее восстановить движение по расписанию.

