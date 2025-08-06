Сбой на Ярославском вокзале: пассажиры не могут купить билеты
Москвичи рассказали о невозможности купить билеты на Ярославском вокзале
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
На Ярославском вокзале в Москве произошел сбой в работе терминалов, утверждают пассажиры. По их словам, купить билеты можно только за наличные или по социальным картам — оплата по банковским карточкам временно не принимается, сообщает «Осторожно, Москва».
По громкоговорителям пассажирам объявили, что оплата билетов по банковским картам не принимается из-за «технических причин».
Прочие подробности выясняются.
Ранее сбой произошел в работе нескольких крупных российских организаций. Среди пострадавших — авиакомпания «Аэрофлот», аптечные сети «Неофарм», «Столички» и «Семейный доктор», транспортная компания СДЭК, фастфуд-сеть ROSTIC’S и другие. В некоторых случаях организации подвергались хакерским атакам.