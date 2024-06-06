Сбер в составе синдиката российских банков профинансирует строительство первой в стране ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

Участниками проекта выступают субъекты РФ, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбер, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования проекта предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния.

Магистраль протяженностью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится в четыре с лишним раза и достигнет 23 млн человек к 2030 году.

Из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, это в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой сократится более чем в полтора раза — до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.

«Для нас большая честь участвовать в настолько масштабном, высокотехнологичном и стратегически значимом для всей страны проекте, как ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Значимые эффекты от такой магистрали очевидны: это мощный драйвер развития машиностроения, туризма и многих смежных индустрий. Это новое качество жизни для миллионов людей, когда путь между двумя столицами занимает всего два часа с небольшим. Экономический вклад ощутят и регионы, через которые будет пролегать магистраль: образуются индустриальные кластеры, появятся новые рабочие места, пополнятся налоговые взносы в бюджет регионов от местных строительных компаний. Проект повлияет на переустройство транспортного облика целого ряда городов и регионов. А главное, позволит локализовать на 100% технологии строительства поездов и магистрали в России, открыв дорогу строительству второй и третьей очереди ВСМ на Урал и на юг. При этом Сбербанк не только софинасирует проект, но и наша Лаборатория дизайна совместно с нашими партнерами РЖД разрабатывает концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России. Реализация этого проекта также открывает новые возможности для инноваций в части цифровизации железнодорожного транспорта и максимального импортозамещения ― в проекте будут задействованы самые передовые отечественные технологии, которые не только обеспечат безопасность перевозок, но и повысят экологичность транспорта, снизят углеродный след. Уверен, что российская ВСМ станет одной из самых современных, безопасных и комфортных в мире!», — отметил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Поручение Президента России, определившее старт проекта по ВСМ, вышло в апреле этого года. Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал высокую значимость проекта для экономики, промышленности, наращивания инфраструктурного и технологического потенциала России.

Всего в России планируется запустить несколько высокоскоростных магистралей. Ожидается, что Москву свяжут новыми линиями с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Рязанью и Минском.