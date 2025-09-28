сегодня в 19:03

Самый высокий в мире мост запустили в КНР через 3 года после начала стройки

Наиболее высокий в мире мост — 625 метров над уровнем воды — торжественно запустили для движения на юго-западе Китая. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Xinhua.

Мост находится над Большим каньоном Хуадзян в провинции Гуйчжоу. Длина объекта составляет почти 2,8 тыс. метров.

До строительства моста автомобилистам приходилось ехать через ущелье два часа. Благодаря объекту инфраструктуры, это время сократится до нескольких минут.

На мосту запустили движение в четыре полосы. Две в одном направлении и столько же в другом. По пути по мосту, автомобилисты смогут наслаждаться видом ущелья.

