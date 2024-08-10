Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности
Самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа был перенаправлен на посадку в другой аэропорт по причине технической неисправности, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS
News.
У бывшего президента США был запланирован митинг в городе Бозмен в (штате) Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем.
Бозмен находится на расстоянии около в 240 километрах от Биллингса.
Ранее самолет «Уральских авиалиний»,следующий на Камчатку, экстренно сел во Владивостоке.