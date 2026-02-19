Самолет с делегацией России приземлился в аэропорту «Внуково»

Спецборт с делегацией России, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает РИА Новости .

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в Москве в районе 00.45 мск.

Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате. Российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на недавних встречах в Абу-Даби 23–24 января.

В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».

